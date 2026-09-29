В Нидерландах не нашли вины врачей за эвтаназию ребенка младше 2 лет

Прокуратура Нидерландов сочла правомерной эвтаназию ребенку младше 2 лет В Нидерландах не нашли вины врачей за эвтаназию ребенка младше 2 лет

Москва29 сен Вести.Прокуратура Нидерландов не нашла оснований для уголовного преследования врачей, которые в 2025 году провели эвтаназию ребенку в возрасте младше двух лет. О результатах проверки стало известно порталу Hart van Nederland.

Сотрудники надзорного органа пришли к выводу, что медики не отступили от установленных нормативов.

Речь идет о мальчике с обширным поражением головного мозга, тяжелой формой эпилепсии и нарушениями дыхания. Он появился на свет на 26-й неделе беременности, и уже с первых дней жизни у него развились серьезные осложнения, сообщила газета Daily Mail.

С 2024 года в Нидерландах действует регламент, по которому в виде исключения — и только с согласия родителей — эвтаназия допускается в отношении детей от года до 12 лет, состояние которых можно описать формулировкой "невыносимые страдания без надежды на выздоровление". До этого подобная практика распространялась лишь на младенцев возрастом до 1 года и на подростков старше 12 лет.

В середине сентября в Канаде провели эвтаназию 83-летней женщине без ее согласия.