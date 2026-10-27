Reuters исправило сообщение о позиции сербского "Студенческого списка" по оружию Агентство Reuters опровергло собственную новость о поставках оружия из Сербии

Москва27 окт Вести.Reuters исправило публикацию о позиции сербского "Студенческого списка" по экспорту оружия. В обновленной версии агентство уточняет, что представители списка не заявляли, прекратит ли будущее правительство поставки вооружений в зоны конфликтов, включая продажи западным посредникам, передающим оружие Украине.

Ранее Reuters сообщило, что партия пообещала остановить такой экспорт. В обновленном материале также отмечается, что президент Сербии Александр Вучич поддерживает отношения как с Владимиром Зеленским, так и с Владимиром Путиным.