Посол Мирошник: ситуация в Сербии после выборов – это кот в мешке Посол Мирошник оценил ситуацию в Сербии после парламентских выборов

Москва26 окт Вести.Ситуацию в Сербии после парламентских выборов на данный момент можно сравнить с котом в мешке. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в комментарии для "Соловьёв Live", сообщает ИС "Вести".

По его словам, пока неизвестно, как "Студенческий протестный список" – блок, который конкурировал с сторонниками бывшего президента страны Александра Вучича – будет проводить свою политику.

Мы придерживаемся подхода, что мы будем работать с любой властью, которая представляет интересы этого народа. Этот постулат незыблем. Но тем не менее мы понимаем, какие силы стоят за теми или иными кандидатами и какие процессы развиваются на территории этих стран. И на территории Сербии придется внимательно смотреть, что же это за новая политическая сила, которая опередила партию Вучича и какими нарративами она будет пользоваться, как она будет строить свое отношение к России? заявил дипломат

Россия будет внимательно следить за теми нарративами, которые будут представлять власти Сербии после выборов.

Напомню, что, когда Зеленский избирался, была масса иллюзий о том, что он сейчас будет русский язык принимать. Избрали, по сути дела, кота в мешке. Так вот в Сербии, по сути дела, кот в мешке №2. И как это реализуется в реальности, нужно будет смотреть. Потому что предвыборные лозунги и поствыборное состояние - это разное. И мы как раз увидим, кем они являются в реальности, и после этого будем делать выводы добавил он

Ранее сербский эксперт Стеван Гайич выразил уверенность, что Сербия после парламентских выборов не намерена вводить санкций в отношении каких-либо стран.