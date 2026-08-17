Reuters: в Бельгии пожар охватил 3 тыс. гектаров леса Reuters: лесной пожар в Бельгии к 16 августа охватил 3 тыс. гектаров

Москва17 авг Вести.Лесной пожар в бельгийском заповеднике Высокие Фены, начавшийся 14 августа, распространился на 3 тыс. гектаров и продвигается в сторону границы с Германией. К тушению привлечены пожарные из трех стран, военные и местные фермеры, сообщает агентство Reuters.

По его данным, к 16 августа возгорание стало крупнейшим за всю историю наблюдений в Бельгии. Местные власти подтверждают, что пожар начался в природном заповеднике Высокие Фены на востоке страны и продолжается с пятницы, 14 августа.

С огнем борются пожарные расчеты из Бельгии, Германии и Люксембурга. Им помогают военные и фермеры из близлежащих районов. При этом власти немецкого города Моншау не ожидают, что огонь перейдет на территорию Германии, однако предупреждают жителей о возможном сильном задымлении.

Ранее сообщалось о крупном лесном пожаре в турецкой провинции Маниса. Для борьбы со стихией были привлечены силы авиации и наземные подразделения.