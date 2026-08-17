В администрации региона в Бельгии озвучили детали о крупнейшем природном пожаре В администрации региона в Бельгии рассказали о крупнейшем природном пожаре

Москва17 авг Вести.Представитель администрации региона Валлония в Бельгии Николя Иерно рассказал ИС "Вести" о крупном природном пожаре в Бельгии.

Природный пожар начался днем 14 августа в коммуне Баэлен провинции Льеж и стремительно увеличивался. В итоге он стал одним из самых масштабных в истории Бельгии, охватив три тысячи гектаров леса. Пламя удалось сдержать в 300 метрах от немецкой границы, но полностью потушить его не могут уже почти четыре дня.

Поскольку дождя не было уже два месяца, и мы находимся на торфяной почве, огонь горит очень глубоко. То, что мы больше не видим пламени, не означает, что пожар потушен. Огонь все еще тлеет в глубине почвы, поэтому нам предстоит еще долго наблюдать за ситуацией рассказал Николя Иерно

По словам капитана бельгийской службы гражданской защиты Ксавье Дорсе, команды неустанно работают над локализацией и тушением пожара. На данный момент пожар локализован, и ни один дом не пострадал.