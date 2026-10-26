Москва26 окт Вести.В связи с интенсивным развитием лесных пожаров на территории Биробиджанского района введен режим чрезвычайной ситуации, сообщает ГУ МЧС Еврейской автономной области в MAX.

Соответствующее постановление было подписано главой администрации. Оно вступает в силу 26 октября и будет действовать до принятия решения о его снятии, пояснили в ведомстве.

На территории Биробиджанского района Еврейской автономной области администрацией введен режим чрезвычайной ситуации. … Режим вводится для организации ликвидации последствий возгораний и обеспечения пожарной безопасности говорится в публикации

Как отметили в региональном главке МЧС, на данный момент ситуация находится под контролем, для оперативного реагирования и тушения очагов возгорания задействованы силы и средства МЧС. В частности, к работам привлечен вертолет Ми-8, который используется для доставки пожарных расчетов и сброса воды на наиболее сложные участки.

Жителей региона призвали соблюдать правила пожарной безопасности, а при обнаружении возгораний незамедлительно сообщать об этом в экстренные службы.