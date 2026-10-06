Москва6 октВести.Российский рынок обеспечен достаточным количеством лекарственных средств на основе гидроксизина, включая популярный препарат "Атаракс". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минпромторга РФ.
По состоянию на октябрь в аптечных сетях страны находится более 1,26 млн упаковок таких медикаментов, из которых свыше 500 тыс. приходится на "Атаракс". В ведомстве подчеркнули, что ввод препаратов в гражданский оборот осуществляется стабильно и регулярно.
Кроме того, в ближайшее время ожидаются поставки еще около 720 тыс. упаковок "Атаракса" и 165 тыс. упаковок "Гидроксизина".