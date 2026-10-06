В Минпромторге заявили о наличии в аптеках 1,26 млн упаковок гидроксизина

РФ обеспечена запасами препарата "Атаракс" и его аналогов — Минпромторг В Минпромторге заявили о наличии в аптеках 1,26 млн упаковок гидроксизина

Москва6 окт Вести.Российский рынок обеспечен достаточным количеством лекарственных средств на основе гидроксизина, включая популярный препарат "Атаракс". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минпромторга РФ.

По состоянию на октябрь в аптечных сетях страны находится более 1,26 млн упаковок таких медикаментов, из которых свыше 500 тыс. приходится на "Атаракс". В ведомстве подчеркнули, что ввод препаратов в гражданский оборот осуществляется стабильно и регулярно.

Кроме того, в ближайшее время ожидаются поставки еще около 720 тыс. упаковок "Атаракса" и 165 тыс. упаковок "Гидроксизина".