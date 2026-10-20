Росздравнадзор: дефицита онкопрепаратов на основе гозерелина не зафиксировано В Росздравнадзоре опровергли информацию о дефиците онкопрепаратов

Москва20 окт Вести.В России препараты на основе гозерелина производятся и регулярно поставляются в лечебную сеть, их дефицита не наблюдается. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росздравнадзора.

В общей сложности за 9,5 месяцев 2026 года в гражданский оборот было введено около 627 тыс. упаковок лекарств с МНН "Гозерелин", для сравнения, за весь 2025 год было выпущено в оборот около 540 тыс. упаковок уточняется в сообщении

Ранее появилась информация о том, что из-за кризиса в Европе сократились поставки гозерилина, что сказывается на обеспечении бесплатными лекарствами онкобольных.