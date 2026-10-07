Росздравнадзор: признаков дефицита препарата от тревоги "Атаракс" сейчас нет

Росздравнадзор опроверг дефицит препарата от тревоги "Атаракс" Росздравнадзор: признаков дефицита препарата от тревоги "Атаракс" сейчас нет

Москва7 окт Вести.Признаков дефицита препарата от тревоги "Атаракс" в гражданском обороте нет. Об этом сообщила советник руководителя Росздравнадзора Ольга Малева.

В беседе с ТАСС она пояснила, что в продаже в настоящее время находится свыше 500 тысяч упаковок рецептурного препарата и почти столько же аналогов.

Признаков дефектуры препаратов с МНН Гидроксизин на рынке нет сказала Малева

По ее словам, объемы производства лекарства соответствуют среднегодовому уровню прошлых лет.

Ранее в пресс-службе Минпромторга РФ сообщили, что российский рынок обеспечен достаточным количеством лекарственных средств на основе гидроксизина, включая популярный препарат "Атаракс".