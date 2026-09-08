РФ составит список граждан Индии в зоне СВО и отправит их домой, заявил Песков Песков: участвующих в СВО граждан Индии вернут на родину

Москва8 сен Вести.Граждан Индии, находящихся в зоне специальной военной операции (СВО), вернут на родину после установления их личностей и составления соответствующего списка. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге для индийских СМИ в преддверии саммита БРИКС в Нью-Дели.

Он отметил, что индийская сторона неоднократно поднимала вопрос о возвращении своих граждан. В России, подчеркнул Песков, уделили этой теме большое внимание.

В настоящее время ведется работа по составлению списка граждан Индии, находящихся в зоне боевых действий. Как только их личности будут установлены, они будут отправлены на родину. Мы поддерживаем очень тесный контакт с индийской стороной по этому вопросу заверил пресс-секретарь

Он также сообщал, что визит президента России Владимира Путина в Индию начнется через несколько дней. Глава государства примет участие в саммите БРИКС.