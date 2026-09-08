Москва8 сенВести.Граждан Индии, находящихся в зоне специальной военной операции (СВО), вернут на родину после установления их личностей и составления соответствующего списка. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге для индийских СМИ в преддверии саммита БРИКС в Нью-Дели.
Он отметил, что индийская сторона неоднократно поднимала вопрос о возвращении своих граждан. В России, подчеркнул Песков, уделили этой теме большое внимание.
В настоящее время ведется работа по составлению списка граждан Индии, находящихся в зоне боевых действий. Как только их личности будут установлены, они будут отправлены на родину. Мы поддерживаем очень тесный контакт с индийской стороной по этому вопросузаверил пресс-секретарь
Он также сообщал, что визит президента России Владимира Путина в Индию начнется через несколько дней. Глава государства примет участие в саммите БРИКС.