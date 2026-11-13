Рим может направить советника Мелони на переговоры по Украине Италия хочет отправить советника Мелони на переговоры по Украине

Москва13 ноя Вести.Италия планирует направить на переговоры с Россией по Украине советника премьер-министра Джорджи Мелони по национальной безопасности Фабрицио Саджо. Об этом ТАСС сообщил источник в правительственном дворце Киджи.

Это формат E5, в который входят Франция, Германия, Италия, Польша и Соединенное Королевство, а также представители Европейской комиссии и Совета (ЕС - Прим. ред.) сказал источник агентства

Он уточнил, что Рим намерен делегировать на переговоры именно Саджо.

Ранее глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что саммит ЕС согласовал делегацию для экспертных переговоров по Украине. По его словам, в нее должны войти представители институтов Евросоюза и стран так называемой "коалиции желающих".

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщала, что участие европейских представителей в переговорах по Украине на встрече в Москве с эмиссарами США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером не обсуждалось.