"Рискованное шоу": семь участников свадебного кортежа в КБР получили 39 штрафов Участники свадебного кортежа в КБР получили 39 штрафов за нарушение ПДД

Москва3 ноя Вести.В Кабардино-Балкарии привлекли к административной ответственности семерых участников свадебного кортежа, которые устроили заезд с массовыми нарушениями ПДД в Майском районе. Как сообщает пресс-служба МВД России по республике, в общей сложности гонщики получили 39 штрафов.

Участники свадебного кортежа, двигаясь по трассе Майский - Ново-Ивановская, превратили обычную поездку в рискованное шоу. Они выезжали на встречную полосу, намеренно сталкивались друг с другом и создавали реальную угрозу для других водителей… В результате их безрассудных действий в отношении семерых водителей было составлено 39 административных протокола говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Нарушители – молодые люди в возрасте от 19 до 28 лет. Все они жители Урванского района. Их доставили в отдел полиции, где провели беседу. Две машины после опасного заезда забрали на спецстоянку.