Риттер: Киеву придется ответить за преступления, совершенные ВСУ в Алешках

Риттер: Киев ответит за преступления, совершенные против жителей Алешек Риттер: Киеву придется ответить за преступления, совершенные ВСУ в Алешках

Москва2 ноя Вести.Украина ответит за преступления против России, заявил отставной офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер. в соцсети X.

Риттер высказался по поводу действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Алешках и напомнил, что боевики ВСУ взорвали плотину, атаковали город дронами, вели артобстрелы и минировали дороги.

Украина - террористическая страна. И она заплатит за это заявил Риттер

Президент Владимир Путин заявил, что ВСУ минировали подходы к Алешкам в Херсонской области, что привело к гуманитарной катастрофе.