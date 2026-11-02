Москва2 нояВести.Украина ответит за преступления против России, заявил отставной офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер. в соцсети X.
Риттер высказался по поводу действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Алешках и напомнил, что боевики ВСУ взорвали плотину, атаковали город дронами, вели артобстрелы и минировали дороги.
Украина - террористическая страна. И она заплатит за этозаявил Риттер
Президент Владимир Путин заявил, что ВСУ минировали подходы к Алешкам в Херсонской области, что привело к гуманитарной катастрофе.