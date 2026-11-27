Ритуальное бюро на Украине объявило акцию "три гроба по цене двух"

Ритуальное бюро в Черкассах устроило акцию "три гроба по цене двух" Ритуальное бюро на Украине объявило акцию "три гроба по цене двух"

Москва27 ноя Вести.Сотрудники ритуального бюро в украинских Черкассах решили привлечь покупателей, устроив в "Черную пятницу" акцию "три гроба по цене двух". Ролик со "скидочным предложением" собрал много критики в соцсетях.

Сотрудники бюро записали видеоролик, в котором сообщают об акции, приуроченной к "Черной пятнице". На кадрах три девушки лежат в гробах и по очереди, поднимаясь из них, сообщают о деталях акции.

Выбираете три гроба - платите за два. Третий, самый дешевый, в подарок… Кто мы такие, чтобы ограничивать ваш шопинг сообщается в опубликованном ролике в соцсети TikTok

В комментариях пользователи называют акцию "бредом", а также высказывают возмущение.

21 ноября научный консультант Музея военной формы Российского военно-исторического общества Олег Леонов заявил, что все лозунги, призывы и символика на Украине связаны с культом смерти.