Москва27 нояВести.Сотрудники ритуального бюро в украинских Черкассах решили привлечь покупателей, устроив в "Черную пятницу" акцию "три гроба по цене двух". Ролик со "скидочным предложением" собрал много критики в соцсетях.
Сотрудники бюро записали видеоролик, в котором сообщают об акции, приуроченной к "Черной пятнице". На кадрах три девушки лежат в гробах и по очереди, поднимаясь из них, сообщают о деталях акции.
Выбираете три гроба - платите за два. Третий, самый дешевый, в подарок… Кто мы такие, чтобы ограничивать ваш шопингсообщается в опубликованном ролике в соцсети TikTok
В комментариях пользователи называют акцию "бредом", а также высказывают возмущение.
21 ноября научный консультант Музея военной формы Российского военно-исторического общества Олег Леонов заявил, что все лозунги, призывы и символика на Украине связаны с культом смерти.