Москва10 июлВести.Глава Росавиации Дмитрий Ядров заявил об отсутствии оснований для дополнительных проверок самолетов SSJ-100 после ряда инцидентов с лайнерами.
Ядров дал комментарий журналистам в кулуарах выставки "Иннопром" в связи с несколькими инцидентами за последние недели.
Не видим оснований для дополнительных проверок Superjet 100сказал глава ведомства, его слова приводит ТАСС
Он подчеркнул, что Росавиация регулярно выпускает рекомендации и бюллетени по безопасности полетов по самым разным типам воздушных судов.
Так, в начале июля рейс SSJ-100 авиакомпании "Азимут" Стамбул – Минводы подал сигнал бедствия над Черным морем. Предварительной причиной возврата стало срабатывание датчика неисправности системы кондиционирования. Посадка прошла благополучно, никто не пострадал. СК начал проверку по факту инцидента.