В Росавиации считают, что нет оснований дополнительно проверять самолеты SSJ-100

Росавиация не видит оснований для дополнительных проверок лайнеров Superjet 100 В Росавиации считают, что нет оснований дополнительно проверять самолеты SSJ-100

Москва10 июл Вести.Глава Росавиации Дмитрий Ядров заявил об отсутствии оснований для дополнительных проверок самолетов SSJ-100 после ряда инцидентов с лайнерами.

Ядров дал комментарий журналистам в кулуарах выставки "Иннопром" в связи с несколькими инцидентами за последние недели.

Не видим оснований для дополнительных проверок Superjet 100 сказал глава ведомства, его слова приводит ТАСС

Он подчеркнул, что Росавиация регулярно выпускает рекомендации и бюллетени по безопасности полетов по самым разным типам воздушных судов.

Так, в начале июля рейс SSJ-100 авиакомпании "Азимут" Стамбул – Минводы подал сигнал бедствия над Черным морем. Предварительной причиной возврата стало срабатывание датчика неисправности системы кондиционирования. Посадка прошла благополучно, никто не пострадал. СК начал проверку по факту инцидента.