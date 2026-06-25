Росгвардейцы спасли подростка, едва не утонувшего в Южноуральском водохранилище Росгвардейцы спасли ребенка, прибитого потоком к стене ГРЭС

Москва25 июн Вести.В Челябинской области сотрудники Росгвардии спасли подростка, едва не утонувшего в Южноуральском водохранилище. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии в мессенджере MAX.

Школьник 2012 года рождения пошел распутывать снасти в районе дамбы и был захвачен мощным потоком. Юноше пришли на помощь росгвардейцы, оказавшиеся неподалеку от места происшествия.

Увидев парня, прибитого водой к стене ГРЭС, один из росгвардейцев подобрался к пострадавшему. К этому моменту на место прибыли работники станции и сотрудники МЧС.

Совместными усилиями при помощи веревки и спасательного круга юный южноуралец был спасен сказано в сообщении

В дальнейшем подростка передали бригаде "скорой", но медицинская помощь ему не потребовалась.