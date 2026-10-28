Роскосмос направил ЮАР предложения по отбору космонавтов Баканов: Роскосмос направил ЮАР предложения по отбору космонавтов

Москва28 окт Вести.Роскосмос направил в Южно-Африканскую республику (ЮАР) предложения по отбору космонавтов. Такое заявление сделал генеральный директор госкорпорации Дмитрий Баканов в комментарии журналистам на полях форума Россия-Африка​​​ в Москве.

Он уточнил, что в начале осени президент ЮАР на саммите БРИКС проявил интерес к подготовке национальных космонавтов.

Мы уже направили предложения по отбору и в ближайшее время планируем провести соответствующие консультации сообщил гендиректор Роскосмоса

В сентябре Баканов заявлял, что с ЮАР идет диалог о подготовке космонавта.

Саммит Россия-Африка проводится в столице с 28 по 29 октября.