Москва28 октВести.Роскосмос направил в Южно-Африканскую республику (ЮАР) предложения по отбору космонавтов. Такое заявление сделал генеральный директор госкорпорации Дмитрий Баканов в комментарии журналистам на полях форума Россия-Африка в Москве.
Он уточнил, что в начале осени президент ЮАР на саммите БРИКС проявил интерес к подготовке национальных космонавтов.
Мы уже направили предложения по отбору и в ближайшее время планируем провести соответствующие консультациисообщил гендиректор Роскосмоса
В сентябре Баканов заявлял, что с ЮАР идет диалог о подготовке космонавта.
Саммит Россия-Африка проводится в столице с 28 по 29 октября.