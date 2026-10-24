Москва24 окт Вести.Полиомиелит является опасным инфекционным заболеванием, последствия которого ведут к тяжким последствиям для здоровья, инвалидности и даже смерти. Об этом сообщили РИА Новости в Роспотребнадзоре.

Полиомиелит - это острое высококонтагиозное инфекционное заболевание, поражающее спинной мозг и вызывающее необратимые параличи конечностей, а в тяжелых случаях - смерть пояснили в ведомстве

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что единственной и наиболее эффективной мерой защиты является своевременная вакцинация, а специфическое лечение, способное при полиомиелите остановить развитие паралича, отсутствует.

Согласно данным ведомства, охват россиян прививками против опасного заболевания поддерживается на уровне более 96%.