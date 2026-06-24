Российская армия установила контроль над Иволжанским в Сумской области

Российские военные взяли под контроль село Иволжанское в Сумской области Российская армия установила контроль над Иволжанским в Сумской области

Москва24 июн Вести.Вооруженные силы РФ установили контроль надщ населенным пунктом Иволжанское, который расположен в Сумской области, сообщает Министерство обороны РФ.

Подразделения группировки войск "Север" в результате активных действий установили контроль над населенным пунктом Иволжанское Сумской области. говорится в ежедневной сводке Минобороны в MAX

Ведомство добавляет, что северная группировка в этом же регионе нанесла поражение двум бригадам территориальной обороны ВСУ близ Краснополья, Лесного, Толстодубово, Бачевска.

В Харьковской области "Север" нанес поражение трем механизированным, двум мотопехотным бригадам ВСУ и двум бригадам теробороны около Рубежного, Избицкого, Казачьей Лопани, Колодезного, Водяного, Макарова, Ольховатки и Соснового бора, уведомляет МО РФ.

По данным министерства, украинская армия потеряла более 215 человек, пять автомобилей, артиллерийское орудие, а также зенитный ракетный комплекс BRAWLR производства США и радиолокационную станцию обнаружения воздушных целей.