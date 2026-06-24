Москва24 июнВести.Вооруженные силы РФ установили контроль надщ населенным пунктом Иволжанское, который расположен в Сумской области, сообщает Министерство обороны РФ.
Подразделения группировки войск "Север" в результате активных действий установили контроль над населенным пунктом Иволжанское Сумской области.говорится в ежедневной сводке Минобороны в MAX
Ведомство добавляет, что северная группировка в этом же регионе нанесла поражение двум бригадам территориальной обороны ВСУ близ Краснополья, Лесного, Толстодубово, Бачевска.
В Харьковской области "Север" нанес поражение трем механизированным, двум мотопехотным бригадам ВСУ и двум бригадам теробороны около Рубежного, Избицкого, Казачьей Лопани, Колодезного, Водяного, Макарова, Ольховатки и Соснового бора, уведомляет МО РФ.
По данным министерства, украинская армия потеряла более 215 человек, пять автомобилей, артиллерийское орудие, а также зенитный ракетный комплекс BRAWLR производства США и радиолокационную станцию обнаружения воздушных целей.