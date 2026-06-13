Российская бильярдистка Миронова стала чемпионкой мира в 16-й раз

Российская бильярдистка в 16-й раз завоевала титул чемпионки мира Российская бильярдистка Миронова стала чемпионкой мира в 16-й раз

Москва13 июн Вести.Российская бильярдистка Диана Миронова одержала победу над соотечественницей Элиной Нагулой на чемпионате мира по свободной пирамиде в Сургуте со счетом 6:2.

Игра стала для спортсменки 16-й победой на чемпионатах мира.

Безумно счастлива, что удалось снова победить. Спасибо Сургуту за турнир приводит слова Мироновой "Матч ТВ"

Спортсменка также с иронией пожаловалась на жару в помещении и выразила надежду, что в следующем году будет прохладнее.

В мужском турнире победителем стал российский бильярдист Александр Молчанов.