Москва13 июнВести.Российская бильярдистка Диана Миронова одержала победу над соотечественницей Элиной Нагулой на чемпионате мира по свободной пирамиде в Сургуте со счетом 6:2.
Игра стала для спортсменки 16-й победой на чемпионатах мира.
Безумно счастлива, что удалось снова победить. Спасибо Сургуту за турнирприводит слова Мироновой "Матч ТВ"
Спортсменка также с иронией пожаловалась на жару в помещении и выразила надежду, что в следующем году будет прохладнее.
В мужском турнире победителем стал российский бильярдист Александр Молчанов.