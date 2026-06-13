Москва13 июнВести.Российская бильярдистка Диана Миронова одержала победу над соотечественницей Элиной Нагулой на чемпионате мира по свободной пирамиде в Сургуте со счетом 6:2.

Игра стала для спортсменки 16-й победой на чемпионатах мира.

Безумно счастлива, что удалось снова победить. Спасибо Сургуту за турнир

приводит слова Мироновой "Матч ТВ"

Спортсменка также с иронией пожаловалась на жару в помещении и выразила надежду, что в следующем году будет прохладнее.

В мужском турнире победителем стал российский бильярдист Александр Молчанов.