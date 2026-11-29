Москва29 нояВести.Российская туристка получила сложный перелом руки во время отдыха в китайском городе Яншо во время встречи с оленем. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По данным издания, 38-летняя жительница Владикавказа остановилась в отеле, где по территории свободно перемещаются олени.
Потерпевшая рассказала, что животные проявляют повышенную агрессию при виде пищи, нередко кусают гостей и набрасываются на них.
Когда россиянка попыталась покормить одного из них морковью, животное сбило ее с ног. В результате падения туристка получила перелом со смещением.
Местные врачи оказали ей медицинскую помощь и вправили кости. После наложения гипса женщина смогла вернуться в Россию на запланированном рейсе, ее восстановление продлится до середины декабря.
Ранее турист в Польше устроил драку с оленем в национальном парке после неудачной попытки погладить животное.