В Китае голодный олень на территории отеля сломал руку туристке из России

Российская туристка получила сложный перелом руки во время кормления оленя в КНР В Китае голодный олень на территории отеля сломал руку туристке из России

Москва29 ноя Вести.Российская туристка получила сложный перелом руки во время отдыха в китайском городе Яншо во время встречи с оленем. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным издания, 38-летняя жительница Владикавказа остановилась в отеле, где по территории свободно перемещаются олени.

Потерпевшая рассказала, что животные проявляют повышенную агрессию при виде пищи, нередко кусают гостей и набрасываются на них.

Когда россиянка попыталась покормить одного из них морковью, животное сбило ее с ног. В результате падения туристка получила перелом со смещением.

Местные врачи оказали ей медицинскую помощь и вправили кости. После наложения гипса женщина смогла вернуться в Россию на запланированном рейсе, ее восстановление продлится до середины декабря.

Ранее турист в Польше устроил драку с оленем в национальном парке после неудачной попытки погладить животное.