Турист в польских Татрах подрался с оленем после неудачной попытки погладить

Турист в Польше устроил драку с оленем в национальном парке Турист в польских Татрах подрался с оленем после неудачной попытки погладить

Москва2 ноя Вести.Турист подрался с диким оленем после неудачной попытки погладить животное, рассказали в администрации Татранского национального парка.

Инцидент произошел на популярной пешеходной тропе к горному озеру Морске-Око в Татрах – части Карпатских гор на юге Польши, которая входит в состав Татранского нацпарка.

В социальных сетях парка опубликовали видеозапись произошедшего, на которой видно, как группа отдыхающих пытается подойти к вышедшему на тропу оленю. Один из туристов хватает животное за рога, после чего между ними начинается борьба. Мужчина наносит оленю удары рукой, пока им не удается разойтись.

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Администрация напомнила об опасности подобных контактов как для людей, так и для диких животных. Кроме того, посетителей призвали не приближаться к животным, не пытаться их гладить и не привлекать их внимание.

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