Разработчики рассказали, как работает популярный у бойцов на СВО полевой душ

Российские бойцы в зоне СВО получили компактный душ Разработчики рассказали, как работает популярный у бойцов на СВО полевой душ

Москва24 окт Вести.Российские инженеры разработали специальный полевой душ, который снискал популярность у бойцов в зоне спецоперации. По размерам устройство сопоставимо с аптечкой. Подробнее о разработке в интервью ИС "Вести" рассказал генеральный директор предприятия по производству бытовой химии Дмитрий Кульков.

По его словам, перед компанией была поставлена задача разработать и изготовить специальное средство, благодаря которому можно мыться даже в окопах.

Ранее как это происходило? Подходила цистерна, соответственно, и бойцы могли большой группой помыться. Сейчас, на данный момент, при нынешних условиях ведения боевых действий это сделать достаточно сложно. Поэтому технологами и специалистами нашей компании было изобретено такое изделие под названием "Полевой душ" рассказал Кульков

Душ состоит из канистры на 20 литров воды и специального нагревательного элемента из нержавеющей стали. На позициях бойцы подвешивают душ на ветки деревьев.

Имеется насос двух режимов: слабый режим подачи воды и более сильный уровень подачи воды. Что важно – небольшой размер, фактически, сопоставим с обычной аптечкой. Далее идет силиконовый ковер для того, чтобы боец стоял не на голой земле добавил он

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