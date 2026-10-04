Подземный буддийский храм создали в зоне СВО Подземный буддийский храм со статуей Будды возвели в зоне СВО

Москва4 окт Вести.Российские военные построили в зоне СВО подземный буддийский храм со статуей Будды, сообщает Минобороны РФ.

Отмечается, что святыню создали военные 55-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск "Центр" в свободное от выполнения задач время, а также в период ротации.

В одном из тыловых районов зоны проведения специальной военной операции состоялось открытие подземного буддийского храма. …Работы велись с соблюдением всех норм и канонов, предъявляемых к буддийским храмам отмечает военное ведомство

По данным Минобороны, религиозное убранство для храма доставили из Тувы, высота потолков составила 3 метра.

…Статуя Будды доставлена и атрибутика буддизма выставлена в помещении храма. Конечно, ребят будут духовно поддерживать. Думаю, наши ребята получат внутреннюю поддержку, уверенность, и, можно сказать, источник мужества и патриотизма здесь и зарождаться будет приводятся слова спецпредставителя Тувы Тимура Кулара

Ранее Лама Иволгинского дацана Буддийской традиционной Сангхи России Булат Гулигуев рассказал, зачем освящает военную технику в зоне СВО.