Москва13 окт Вести.В Бурятии появилась новая организация – Ассоциация буддийской молодежи, сообщает ИС "Вести".

Она объединила студентов, школьников и хувараков (монахов-послушников в буддизме) из Бурятии, Забайкальского края, Иркутской области и Калмыкии. Интерес к работе объединения уже проявляют молодые люди из Монголии, Индии, Шри-Ланки, Мьянмы и ряда других стран.

На первом заседании Ассоциации, которое состоялось в Буддийском университете "Даши Чойнхорлин", ее члены обсудили, как принципы буддизма помогают молодым людям справляться со стрессом, принимать осознанные решения и сохранять традиционные ценности в современном мире.

С идеей создать Ассоциацию буддийской молодежи выступил глава Республики Бурятия Алексей Цыденов на четвертом международном буддийском форуме в Кызыле.