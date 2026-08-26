В Бурятии 274 человека написали одну картину и установили рекорд России В Бурятии 274 человека установили рекорд, написав коллективную картину

Москва26 авг Вести.В Бурятии установлен рекорд России – 274 человека написали коллективную картину "Древо жизни". Об этом сообщили в пресс-службе правительства республики.

Картина станет частью нового духовно-просветительского центра "Арьяа Баалын Диважин", который создается на территории Иволгинского дацана.

274 человека из разных поколений и профессий создали коллективную картину "Древо жизни". Старшее поколение рисовало корни, взрослые ствол, дети крону говорится в сообщении

Создание картины официально зафиксировано как рекорд России в категории "Первое в России коллективное художественное произведение, созданное 274 выдающимися жителями одного региона в поддержку строительства буддийского дугана".

Большое дело одному не сделать. Только вместе. И очень важно сохранять эту традицию, уважать друг друга и беречь то духовное наследие, которое нам досталось от предков. Духовно-просветительский центр "Арьяа Баалын Диважин" станет местом, где будет сохраняться связь с нашими корнями отметил глава республики Алексей Цыденов

Идея проекта принадлежит Дариме Матхановой. В акции приняли участие художники Даши Намдаков и Зорикто Доржиев.