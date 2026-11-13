Глава буддистов Калмыкии считает, что ИИ мало знает о буддийской философии Геше Тензин: ИИ не может ответить на глубокие вопросы буддийской философии

Москва13 ноя Вести.Искусственному интеллекту (ИИ) не хватает знаний для ответов на глубокие вопросы буддийской философии. Таким мнением с РИА Новости поделился глава буддистов Калмыкии Шаджин-лама республики геше Тензин Чойдак (Мутул Овьянов).

Есть платформа ИИ, которой я пользуюсь, для меня она очень интересна​​​. Заметил, что ИИ слишком перекручивает с толерантностью, и когда задаешь глубокие сильные вопросы по буддийской философии, он старается отвечать обтекаемо. Как будто его ответы предназначены для людей разных конфессий. Я считаю, что это недоработка сказал геше Тензин Чойдак на Молодежном буддийском форуме в Элисте

По его словам, ИИ зачастую располагает неполной информацией и не владеет знаниями, которые дают в буддийских монастырях. При этом он допустил, что в будущем нейросеть получит доступ и к этим данным.

В столице Калмыкии Элисте с 12 по 16 ноября проходит молодежный буддийский форум "Быть в теме, быть в деле", посвященный современным цифровым технологиям и созданию медиаконтента. По данным организаторов, на участие зарегистрировались 136 человек, из них 72 представляют Калмыкию, Бурятию, Туву и Алтай. Также заявлены представители Хакасии, Приморского края, Астраханской области, Москвы и Московской области.