Боец Армани: за три года разработали более 20 зажигательных смесей

Боец Армани рассказал об изготовлении боеприпасов в зажигательном снаряжении Боец Армани: за три года разработали более 20 зажигательных смесей

Москва27 сен Вести.За три года российские бойцы в полевой лаборатории разработали более 20 зажигательных смесей напалмового типа, а также несколько разновидностей термита с температурой горения от 2500°C и выше. Об этом в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" рассказал российский военный с позывным Армани.

У нас расположен цех по изготовлению боеприпасов в зажигательном снаряжении. Силами данной полевой лаборатории за три года работы было разработано более 20 смесей напалмового типа различного состава, которые применяются посезонно, а также несколько разновидностей боеприпасов термитного состава рассказал военный

Боец также объяснил, чем данные боеприпасы отличаются друг от друга.

Напалмовый состав – жидкие смеси. Термиты – это металлы. Здесь температура горения у нас будет до 1500°C, там – от 2500°C и выше. Данными боеприпасами эффективно уничтожаются элементы опорных пунктов противника, также легковоспламеняющиеся здания, автомобильная техника. Термитами мы можем поражать, все то же самое, только добавляется легкобронированная техника. В лаборатории был разработан боеприпас с магнитным приспособлением, которое предназначено для уничтожения обездвиженной техники. То есть мы дроном подносим, примагничиваемся к поверхности техники, приводим его в боевое состояние, и он потоком направленной стали уничтожает объект рассказал военный

Ранее боец с позывным Гипноз рассказал, что российские огнеметчики в составе штурмовых групп отрабатывают скрытое передвижение подразделений в условиях лесопосадок.