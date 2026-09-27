Москва27 сенВести.За три года российские бойцы в полевой лаборатории разработали более 20 зажигательных смесей напалмового типа, а также несколько разновидностей термита с температурой горения от 2500°C и выше. Об этом в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" рассказал российский военный с позывным Армани.
У нас расположен цех по изготовлению боеприпасов в зажигательном снаряжении. Силами данной полевой лаборатории за три года работы было разработано более 20 смесей напалмового типа различного состава, которые применяются посезонно, а также несколько разновидностей боеприпасов термитного составарассказал военный
Боец также объяснил, чем данные боеприпасы отличаются друг от друга.
Напалмовый состав – жидкие смеси. Термиты – это металлы. Здесь температура горения у нас будет до 1500°C, там – от 2500°C и выше. Данными боеприпасами эффективно уничтожаются элементы опорных пунктов противника, также легковоспламеняющиеся здания, автомобильная техника. Термитами мы можем поражать, все то же самое, только добавляется легкобронированная техника. В лаборатории был разработан боеприпас с магнитным приспособлением, которое предназначено для уничтожения обездвиженной техники. То есть мы дроном подносим, примагничиваемся к поверхности техники, приводим его в боевое состояние, и он потоком направленной стали уничтожает объектрассказал военный
Ранее боец с позывным Гипноз рассказал, что российские огнеметчики в составе штурмовых групп отрабатывают скрытое передвижение подразделений в условиях лесопосадок.