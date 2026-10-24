Бойцы ВС РФ рассказали о преимуществах телескопической стойки для пулеметов Бойцы МОГов сообщили об удобстве применения телескопической стойки для пулеметов

Москва24 окт Вести.Для более эффективной борьбы с украинскими беспилотниками бойцы мобильно-огневых групп (МОГ) применяют вручную сделанные телескопические стойки, на которых размещают сразу несколько пулеметов. Подробнее о преимуществах их применения военнослужащие рассказали в интервью ИС "Вести".

Телескопические стационарные стойки для пулеметов полностью с нуля сделаны фондом "Архангел Легион".

[Телескопическая стойка] подстраивается под любого бойца, независимо от роста, веса. Регулировочка есть. Надо поднять повыше – подняли повыше, пониже – [опустили] пониже командир расчета МОГ с позывным Бес

Главная задача для пулеметчика – это занять правильную боевую стойку, чтобы при стрельбе удержать установку из-за сильной отдачи.

Они установили газомасляный упор, два газовых упора от "Жигули", и за счет этого у нас отдача идет полторы тысячи килограмм отметил пулеметчик Антон

Разработчики поработали над балансом центра тяжести пулемета, чтобы бойцы смогли справиться с такой отдачей, а также установили специальный короб на 360 патронов. Телескопические стойки способны выдерживать 4,5 тысячи выстрелов в минуту.

Мы используем калибр 12,7. Это стальной сердечник, двойная пуля идет с задним зарядом, трассирующая. Она дает при ведении стрельбы ночью направление другим МОГам. И мы, соответственно, видим по тепловизионной системе, то есть можем корректировать огонь сообщил пулеметчик Антон

Тепловизионную систему наведения полностью создали инженеры из Санкт-Петербурга. Небольшие электрические беспилотники она засекает за 800 метров, а крупные дроны с двигателем внутреннего сгорания на расстоянии до полутора километров.

В ночное время мы все прекрасно видим. То есть мы можем увеличить дальность, корректировать резкость. Чтобы вы понимали, если у нас ориентировочно борт летит, самолет или вертолет, на удалении семи километров, то мы его видим подчеркнул пулеметчик Антон

Ранее разработчики ударного беспилотника "Сорока" рассказали, что обучение по управлению их дроном занимает не более пяти дней.