В Минпромторге заявили о планах вывести квас и "Аленку" на рынок Индонезии

Российские компании хотят продавать квас и шоколад "Аленка" в Индонезии В Минпромторге заявили о планах вывести квас и "Аленку" на рынок Индонезии

Москва18 окт Вести.Российские производители кваса и шоколада "Аленка" заинтересованы в выходе на индонезийский рынок. Об этом заявил РИА Новости заместитель министра промышленности и торговли России Алексей Груздев.

По его словам, представители кондитерской отрасли и ведущих торговых сетей РФ приехали в этом году на торговую выставку в Индонезии.

Надеюсь, в перспективе соки, различные полезные напитки, квас и “Аленка”, в том числе, будут здесь (в Индонезии – прим. ред.) достойно представлены сказал Груздев

Замминистра подчеркнул, что выход продукции РФ на рынок Индонезии требует кропотливой работы.

17 октября сообщалось, что Россия готовится начать поставки халяльной продукции на рынок Индонезии. Речь идет как о мясе и другой продукции животноводства, так и о непродовольственных товарах, включая косметику и парфюмерию, соответствующие исламским нормам.