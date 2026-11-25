Российские саперы обнаружили и обезвредили схрон с боеприпасами ВСУ в ЛНР Боец ВС РФ Спортсмен: саперы обезвредили тайник с боеприпасами ВСУ в ЛНР

Москва25 ноя Вести.В окрестностях села Зеленополье Луганской Народной Республики (ЛНР) Вооруженные силы России обнаружили и обезвредили тайник с боеприпасами украинских боевиков. Подробностями в беседе с ИС "Вести" поделился военнослужащий с позывным Спортсмен.

Схрон был найден в разрушенной постройке животноводческой фермы, от которой остались только железобетонные опоры и фундамент.

При работе с местным населением было выявлено, что здесь находились украинские позиции в 2014-м году. И при обследовании этих всех позиций нашли здесь некий схрон сообщил Спортсмен

Саперы комендатуры ЛНР извлекли опасные находки. К работе подключили и следственно-оперативную группу МВД – полицейские задокументировали обнаруженный схрон, после чего он был уничтожен на месте.

Ранее военкор ИС "Вести" Леонид Муравьев рассказал, что ВСУ минировали город Алешки в Херсонской области самыми опасными противопехотными минами – осколочно-заградительными.