Склад ВСУ в районе Великого Бурлука после удара детонировал более трех часов

Склад боеприпасов ВСУ после удара детонировал более трех часов Склад ВСУ в районе Великого Бурлука после удара детонировал более трех часов

Москва11 окт Вести.Крупный склад боеприпасов украинских вооруженных сил около Великого Бурлука в окруженной части Харьковской области после удара детонировал свыше трех часов. Об этом агентству РИА Новости сообщили в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, склад боеприпасов противника был уничтожен точным авиаударом.

После поражения цели вторичная детонация продолжалась более трех часов сказал источник

Накануне в российском Минобороны сообщили, что военные Северной группировки войск ведут бои за освобождение пяти населенных пунктов в Харьковской области.