Москва11 октВести.Крупный склад боеприпасов украинских вооруженных сил около Великого Бурлука в окруженной части Харьковской области после удара детонировал свыше трех часов. Об этом агентству РИА Новости сообщили в российских силовых структурах.
По словам собеседника агентства, склад боеприпасов противника был уничтожен точным авиаударом.
После поражения цели вторичная детонация продолжалась более трех часовсказал источник
Накануне в российском Минобороны сообщили, что военные Северной группировки войск ведут бои за освобождение пяти населенных пунктов в Харьковской области.