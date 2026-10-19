Бойцы "Востока" захватили "инкубаторы" для дронов ВСУ под Великомихайловкой Бойцы "Востока" обнаружили "инкубаторы" для дронов ВСУ под Великомихайловкой

Москва19 окт Вести.Российские военнослужащие группировки войск "Восток" в ходе освобождения Великомихайловки Днепропетровской области обнаружили склад с "инкубаторами" для БПЛА ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Вблизи города нашли пункт под дотом, укрепленный: там сбросы лежали. Самих гексакоптеров, "птичек", не было, но были их "инкубаторы" (оборудование для расчетов БПЛА), были антенны, были провода, это все нам в подарок оставили рассказал командир штурмового подразделения с позывным Самосвал

В ведомстве отметили, что боевики ВСУ заранее подготовили населенный пункт к обороне, оборудовав позиции в жилой застройке и приспособив здания и подвалы под укрытия. Штурмовые группы противника двигались от улицы к улице, используя особенности местности, застройку и погодные условия.

По данным Минобороны, пытаясь вернуть потерянные позиции, ВСУ активно применяли тяжелые гексакоптеры с боеприпасами и противотанковыми минами для разрушения зданий и укрытий.

Как сообщил командир отделения с позывным Зонт, ВСУ сбрасывали противотанковые мины, разрушая дома и засыпая подвалы, но российские бойцы раскапывали завалы и вытаскивали оттуда людей.

Российские военнослужащие группировки "Восток" освободили населенный пункт Великомихайловка в Днепропетровской области 17 октября. По данным Минобороны, это расширило зону контроля "Востока" на правом берегу реки Волчьей и создало условия для дальнейшего продвижения в Днепропетровской области.