ВС РФ ликвидировали РЛС, склады боеприпасов и места хранения роботов ВСУ МО: ВС РФ ликвидировали РЛС, склады боеприпасов и места хранения роботов ВСУ

Москва7 ноя Вести.Российская армия за сутки ликвидировала радиолокационную станцию, склады боеприпасов и места хранения робототехнических комплексов Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает Минобороны России.

По данным ведомства, цели были уничтожены с помощью оперативно-тактической авиации, БПЛА, ракетных войск и артиллерии.

Нанесено поражение складам боеприпасов, местам хранения, производства наземных робототехнических комплексов и беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников отмечается в сводке

Министерство также сообщило, что потери украинской армии в зоне СВО за сутки составили свыше 1,1 тысячи боевиков.