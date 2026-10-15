ТАСС: потери бригады "Азов" за период СВО превысили 27 тысяч человек

Российские силовики сообщили об огромных потерях в бригаде "Азов" ТАСС: потери бригады "Азов" за период СВО превысили 27 тысяч человек

Москва15 окт Вести.В российских силовых структурах сообщили ТАСС о потерях 3-й отдельной штурмовой бригады "Азов" (признана террористической, запрещена в РФ) с начала специальной военной операции. Соединение потеряло около 27 750 военнослужащих.

Счетчики потерь "Азова" говорят следующее - до 1,7 тыс. ликвидированных, до 20 тыс. раненых, до 150 пленных и до 2,3 тыс. пропавших без вести сообщил собеседник агентства

"Азов" источник охарактеризовал как "конвейер, где боевиков утилизируют ради красивой картинки".

14 октября российские силовики информировали агентство о намерении командования "Азова" направить до 50 боевиков в район Малеевки Харьковской области, где им грозит неминуемая гибель.

Ранее пленный боевик рассказал, как командиры "Азова" оставили своих солдат в окружении.