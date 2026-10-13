Москва13 октВести.Третья штурмовая бригада Вооруженных сил Украины (бывший полк "Азов", признан в РФ террористической организацией) намерен отправить 50 боевиков в село Малеевка Харьковской области, где за месяц их потеряи исчисляются десятками.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию источника в российских силовых структурах.
Третья штурмовая бригада ВСУ готовит очередной заброс: до 50 боевиков планируется завести в район села Малеевка. Это уже не первая партия "смертников". За месяц там уничтожили около 80 боевиковсказал собеседник агентства
Населенный пункт Малеевка находится на богуславском направлении СВО.
Ранее сообщалось, что российская армия не дает ВСУ вырваться из волчанского котла в Харьковской области. Вооруженные силы РФ расширяют зону контроля и сжимают кольцо окружения на харьковском направлении.