РИА Новости: ВСУ хотят отправить в район села Малеевка​​​ до 50 "смертников"

ВСУ намерены направить "смертников" в село под Харьковом, где уже их погибло 80 РИА Новости: ВСУ хотят отправить в район села Малеевка​​​ до 50 "смертников"

Москва13 окт Вести.Третья штурмовая бригада Вооруженных сил Украины (бывший полк "Азов", признан в РФ террористической организацией) намерен отправить 50 боевиков в село Малеевка Харьковской области, где за месяц их потеряи исчисляются десятками.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию источника в российских силовых структурах.

Третья штурмовая бригада ВСУ готовит очередной заброс: до 50 боевиков планируется завести в район села Малеевка​​​. Это уже не первая партия "смертников". За месяц там уничтожили около 80 боевиков сказал собеседник агентства

Населенный пункт Малеевка находится на богуславском направлении СВО.

Ранее сообщалось, что российская армия не дает ВСУ вырваться из волчанского котла в Харьковской области. Вооруженные силы РФ расширяют зону контроля и сжимают кольцо окружения на харьковском направлении.