МО РФ: средства ПВО за сутки сбили 4 управляемые авиабомбы и 505 БПЛА ВСУ

Российские средства ПВО за сутки сбили 4 авиабомбы и 505 БПЛА ВСУ МО РФ: средства ПВО за сутки сбили 4 управляемые авиабомбы и 505 БПЛА ВСУ

Москва27 сен Вести.Средства противовоздушной обороны РФ за сутки уничтожили 4 управляемые авиабомбы, снаряд РСЗО HIMARS и 505 украинских БПЛА, сообщили в Минобороны России.

Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 управляемые авиационные бомбы, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 505 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа отметили в ведомстве

Ранее замкомандира роты добровольческого подразделения "БАРС-Курск" с позывным Арон сообщил, что при воздушных атаках на Курскую область ВСУ задействуют ударно-разведывательный БПЛА "Чайка".