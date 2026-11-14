Комвзвода Пушнин: ВСУ переоделись в российскую форму к заходу ВС РФ в Шиловку

Российский боец рассказал о переодевании солдат ВСУ в российскую форму Комвзвода Пушнин: ВСУ переоделись в российскую форму к заходу ВС РФ в Шиловку

Москва14 ноя Вести.Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) заранее получили комплекты российской военной формы, готовясь к боям в районе села Шиловка на днепропетровском направлении, сообщил командир штурмового взвода 506-го полка группировки войск "Центр" Алексей Пушнин в разговоре с ТАСС.

Комвзвода пояснил, что противник использует переодевание и свободное владение русским языком для дезориентации ВС РФ и попыток скрытного сквозного прохода вперед.

"[ВСУ] ходят в нашей форме, на русском разговаривают не хуже нас. Они изначально, заранее готовятся, чтобы создать путаницу заявил Пушнин

По его словам, аналогичные факты мимикрии и маскировки фиксировались не только в Шиловке, но и в других населенных пунктах на днепропетровском участке фронта.

Пушнин добавил, что российские подразделения разработали и успешно применяют специальную систему идентификации "свой-чужой", которая позволяет быстро выявлять переодетых украинских военных.

Ранее российские военнослужащие ликвидировали несколько боевиков ВСУ, которые хотели зайти в Шиловку с украинским флагом.