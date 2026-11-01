Москва7 нояВести.Российский фигурист Даниил Самсонов одержал победу в короткой программе на международном турнире по фигурному катанию, проходящем в Софии (Болгария).
Россиянин получил 94,8 балла за свой прокат. Произвольную программу фигуристы представят в субботу.
Накануне фигуристка Мария Захарова отказалась от участия в международном турнире "Кубок Албены Денковой" в столице Болгарии Софии.
Российские фигуристы, начиная с текущего сезона, могут участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе.