Российский фигурист Самсонов выиграл короткую программу на турнире в Болгарии

Российский фигурист Самсонов победил в короткой программе на турнире в Болгарии Российский фигурист Самсонов выиграл короткую программу на турнире в Болгарии

Москва7 ноя Вести.Российский фигурист Даниил Самсонов одержал победу в короткой программе на международном турнире по фигурному катанию, проходящем в Софии (Болгария).

Россиянин получил 94,8 балла за свой прокат. Произвольную программу фигуристы представят в субботу.

Накануне фигуристка Мария Захарова отказалась от участия в международном турнире "Кубок Албены Денковой" в столице Болгарии Софии.

Российские фигуристы, начиная с текущего сезона, могут участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе.