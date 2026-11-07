Российский фигурист Самсонов одержал победу на Кубке Албены Денковой в Софии

Россиянин Самсонов выиграл турнир по фигурному катанию в Болгарии Российский фигурист Самсонов одержал победу на Кубке Албены Денковой в Софии

Москва7 ноя Вести.Российский фигурист Даниил Самсонов победил на международном турнире Албены Денковой в столице Болгарии Софии.

Россиянин стал лучшим по сумме двух программ с результатом 271,23 балла, значительно опередив соперников.

По итогам короткой программы Самсонов набрал 94,80 балла, а за произвольную получил 176,43 балла. Второе место занял фигурист из Франции Коретнен Спинар (225,12 балла), третьим стал Александр Лабович из Белоруссии (224,88 балла).

Даниилу Самсонову 21 год, ранее он становился бронзовым призером юношеских Олимпийских игр 2020 года и финала юниорского Гран-при 2019 года.

Кубок Албены Денковой завершится 8 ноября.

Ранее российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли этап Гран-при в Китае.