Фигурист Семененко победил на турнире Словакии и вошел в топ-10 результатов в КП

Семененко выиграл турнир в Словакии и вошел в мировой топ по результатам КП Фигурист Семененко победил на турнире Словакии и вошел в топ-10 результатов в КП

Москва27 сен Вести.Российский фигурист Евгений Семененко стал победителем Мемориала Ондрея Непелы, который проходит в Братиславе. По итогам двух программ спортсмен набрал 292,09 балла.

За короткую программу (КП) Семененко получил 101,16 балла, а за произвольную - 190,93.

При этом результат в КП позволил российскому спортсмену войти в десятку лучших показателей среди мужчин в истории. Лидирует в этом списке американец Нейтан Чен, получивший 113,97 балла на Олимпийских играх 2022 года.

Второе место на турнире в Словакии занял итальянец Даниэль Грассль с результатом 278,80 балла, третьим стал олимпийский чемпион 2026 года Михаил Шайдоров из Казахстана, набравший 272,75 балла.

23-летний Семененко является двукратным чемпионом России, а также серебряным и бронзовым призером национального первенства.

Мемориал Ондрея Непелы входит в серию "Челленджер" Международного союза конькобежцев (ISU). С сезона-2026/27 российские фигуристы допущены к международным соревнованиям в нейтральном статусе.