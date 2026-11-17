Панкин: РФ не будет просить снимать с себя санкции – это принципиальная позиция

Россия не намерена просить о снятии с себя санкций, заявили в МИД Панкин: РФ не будет просить снимать с себя санкции – это принципиальная позиция

Москва17 ноя Вести.Россия занимает принципиальную позицию и не намерена просить снять с себя санкции. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил заместитель главы МИД РФ Александр Панкин.

По его словам, введенные ограничения приносят определенные неудобства в отношениях с иностранными партнерами, но Россия их успешно преодолевает.

Мы занимаем принципиальную позицию. Санкции не мы вводили. Просить их снимать мы не будем. Да, они нам доставляют затруднения, неудобства в отношениях с нашими партнерами, но мы преодолеваем эти неудобства, эти затруднения, прежде всего в платежной сфере, в расчетных сферах. Сами просить ни о чем не будем. К развитию определенного сотрудничества будем подходить только с учетом своих собственных интересов сказал он

Ранее Панкин указал, что некоторые недружественные государства начали понимать последствия санкций, введенных ими против России.