"Выстрел в ногу": в МИД России оценили последствия антироссийских санкций МИД России: недружественные страны понимают, что санкции – выстрел себе в ногу

Москва17 ноя Вести.Некоторые недружественные страны начали понимать последствия санкций, введенных ими против России. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил заместитель главы МИД России Александр Панкин.

Он отметил, что страны, присоединившиеся к санкциям в отношении России, "стреляют себе в ногу".

Насколько это в виде осознания приходит, я не могу сказать, но, конечно, многие чувствуют из тех, кто ввели или присоединились к так называемым недружественным действиям против России. Они понимают, что иной раз просто стреляют себе в ногу в угоду тем, кто их это заставляет делать, поэтому реализм начинает всплывать. Не могу сказать, что он преобладает уже, но потуги и стремления хоть как-то восстанавливать связи, встраиваться [есть] сказал Панкин

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не понесла значимых потерь из-за западных санкций.