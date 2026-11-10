Россиян предупредили о "дофаминовой яме" после ярких событий Эксперт Мешалкина: после ярких событий нередко приходит неожиданная грусть

Москва10 ноя Вести.После долгожданного приятного события как, например, свадьба, поход на концерт или масштабная вечеринка, вместо радости нередко приходит неожиданная грусть. Такое состояние называют "дофаминовой ямой", хотя медицинским термином оно не является, объяснила специалист по организации мероприятий Мария Мешалкина, передает RT.

Во время праздника человек получает множество впечатлений одновременно, а после его окончания этот поток прекращается. На этом фоне привычные занятия кажутся однообразными, хотя сами они не изменились объяснила Мешалкина

При этом дело не обязательно в снижении уровня дофамина. Как отметила специалист, на самочувствие влияют резкая смена обстановки, а также усталость и недостаток сна. По ее словам, острее всего спад переживают те, кто долго готовился к важному событию или самостоятельно его организовывал.

Мешалкина добавила, что для плавного возвращения к привычному ритму следует оставить время на восстановление и выспаться, а не пытаться сразу повторить эмоциональный подъем.

Специалист по организации мероприятий отметила, что также можно сохранить небольшие приятные занятия, к которым относятся прогулки, встречи с друзьями или любимое хобби.