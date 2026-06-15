Россиянам напомнили о праве на отпуск для подготовки к свадьбе Минтруд: работодатель обязан дать до пяти дней отпуска на свадьбу

Москва15 июн Вести.Работники в России могут получить до пяти календарных дней отпуска за свой счет для подготовки к свадьбе, и работодатель не вправе отказать в его предоставлении. Об этом сообщили в Минтруде РФ.

В министерстве напомнили, что такая возможность доступна всем сотрудникам независимо от стажа работы в организации.

Чтобы спокойно подготовиться к важному дню, работник может оформить отпуск за свой счет – до пяти календарных дней говорится в сообщении

Отпуск предоставляется на основании письменного заявления сотрудника. Эти дни не уменьшают продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска и не вычитаются из него.

Право на отпуск для подготовки к свадьбе распространяется и на недавно трудоустроенных работников. Воспользоваться им можно даже во время испытательного срока, однако в этом случае срок испытания продлевается на количество дней отсутствия на работе.

Ранее в Роструде назвали причины, позволяющие отказать работнику в отпуске.