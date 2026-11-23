Россиянам рассказали, кто имеет право на получение двух пенсий одновременно Соцфонд: две пенсии могут получать ветераны войны, инвалиды, бывшие госслужащие

Москва23 ноя Вести.Отдельные категории граждан имеют право на получение двух пенсий одновременно, передает РИА Новости со ссылкой на Соцфонд России.

На две пенсии сразу имеют право участники Великой Отечественной войн, инвалиды I-III групп, награжденные знаками "Жителю блокадного Ленинграда", "Житель осажденного Севастополя" или "Житель осажденного Сталинграда" следует из данных ведомства

Две выплаты полагаются и тем, кто стал инвалидом вследствие военной травмы, бывшим военнослужащим и космонавтам, а также семьи погибших военнослужащих и добровольцев, члены семей умерших ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. Кроме того, такое право имеют бывшие федеральные госслужащие.