Москва23 нояВести.Отдельные категории граждан имеют право на получение двух пенсий одновременно, передает РИА Новости со ссылкой на Соцфонд России.
На две пенсии сразу имеют право участники Великой Отечественной войн, инвалиды I-III групп, награжденные знаками "Жителю блокадного Ленинграда", "Житель осажденного Севастополя" или "Житель осажденного Сталинграда"следует из данных ведомства
Две выплаты полагаются и тем, кто стал инвалидом вследствие военной травмы, бывшим военнослужащим и космонавтам, а также семьи погибших военнослужащих и добровольцев, члены семей умерших ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. Кроме того, такое право имеют бывшие федеральные госслужащие.