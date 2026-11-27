Эксперт Медякова: отпускные за отдых в январе могут поступить еще в декабре

Россиянам рассказали порядок оплаты отпускных перед новогодними праздниками Эксперт Медякова: отпускные за отдых в январе могут поступить еще в декабре

Москва27 ноя Вести.Отпускные могут поступить в декабре, если ежегодный оплачиваемый отпуск запланирован после новогодних праздников, сообщила ТАСС эксперт Федерального методического центра повышения финансовой грамотности населения Президентской академии Екатерина Медякова.

Отпускные должны быть выплачены не позднее чем за три календарных дня до его начала. При январском отпуске деньги могут поступить в декабре сказала эксперт

Она напомнила, что новогодние каникулы продлятся с 31 декабря по 10 января включительно.

Ранее россиянам рассказали, как выбрать самое выгодное время для отпуска.