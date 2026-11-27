Москва27 нояВести.Отпускные могут поступить в декабре, если ежегодный оплачиваемый отпуск запланирован после новогодних праздников, сообщила ТАСС эксперт Федерального методического центра повышения финансовой грамотности населения Президентской академии Екатерина Медякова.
Отпускные должны быть выплачены не позднее чем за три календарных дня до его начала. При январском отпуске деньги могут поступить в декабресказала эксперт
Она напомнила, что новогодние каникулы продлятся с 31 декабря по 10 января включительно.
Ранее россиянам рассказали, как выбрать самое выгодное время для отпуска.