Эксперт Котлярова: при задержке отпускных можно попросить о переносе отпуска

Эксперт рассказала, как действовать при задержке отпускных Эксперт Котлярова: при задержке отпускных можно попросить о переносе отпуска

Москва23 ноя Вести.Работник имеет право перенести отдых на другой срок и потребовать компенсацию морального вреда, если работодатель задержал выплату отпускных. Об этом рассказала руководитель одной из кадровых компаний Приморского края Ирина Котлярова.

В беседе с РИА Новости она напомнила, что отпускные должны выплачиваться не позже, чем за три календарных дня до начала отпуска.

Если отпускные не были выплачены вовремя, работник вправе по письменному заявлению потребовать от работодателя переноса ежегодного оплачиваемого отпуска на другой срок, согласованный с работодателем, и даже требовать компенсации морального вреда на основании статьи 237 ТК РФ сказала Котлярова

Заявление на выплату отпускных и компенсации, как отметила эксперт, следует подготовить в двух экземплярах: первый передается работодателю, а на втором нужно получить отметку о принятии документа.

Накануне руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин сообщил, что в следующем году наименее выгодными месяцами для отпуска станут январь, февраль и май. Он объяснил, что в них наименьшее количество рабочих дней.

Ранее стало известно, что выгоднее всего брать отпуск в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре 2027 года.