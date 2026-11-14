Москва14 ноя Вести.Российского фитнес-тренера Эсина Гасанова задержали сотрудники миграционной службы США, когда он вышел из дома, чтобы вынести мусор. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

По информации канала, Гасанов вместе с женой и двухлетним сыном переехал в Филадельфию в мае 2022 года. Мужчина работал фитнес-тренером и до октября 2026 года не имел проблем с законом. Полиция задержала его после жалобы соседей на громкие ссоры с женой.

Гасанову предъявили обвинения в нападении и создании угрозы окружающим, после чего освободили под залог. Спустя несколько дней его вновь задержали, на этот раз сотрудники Иммиграционной и таможенной службы ICE. Как сообщается, к россиянину применили нормы законодательства, предназначенные для иностранцев при въезде в США, хотя он прожил в стране более четырех лет.

Суд постановил освободить Гасанова, однако он до сих пор находится в центре временного содержания.

Ранее в США был задержан эмигрировавший в Штаты российский блогер Евгений Катрузов, известный в интернете как Таран или Евгений Таранов.