Россиянка может получить до 1 года тюрьмы за незаконное голосование в США

Россиянке в США грозит срок за незаконное участие в голосовании Россиянка может получить до 1 года тюрьмы за незаконное голосование в США

Москва27 окт Вести.Россиянка Инна Генри может получить крупный штраф или лишение свободы до одного года в американской тюрьме. Она незаконно зарегистрировалась в качестве избирателя и дважды отдала свой голос на всеобщих федеральных выборах. Об этом сообщили в федеральной прокуратуре Пенсильвании.

Инна Генри, 52 года, из Харрисбурга, штат Пенсильвания, обвиняется по одному пункту обвинения в голосовании иностранцем. В обвинительном заключении утверждается, что обвиняемая, гражданка России и законный постоянный житель США, незаконно голосовала на всеобщих выборах 2022 и 2024 годов следует из публикации

Как сообщают местные СМИ, у Генри есть грин-карта, благодаря которой она может длительное время находиться на территории Соединенных Штатов. Однако по законам Америки, люди, у которых нет официального гражданства, все равно не могут участвовать в федеральных выборах.

Помимо нее, в группу людей, которым предъявлены обвинения, входят еще девять человек, среди которых - граждане Польши, Кении, Греции, Кубы, Израиля и Нидерландов.

Ранее россиянку по имени Ольга поместили в иммиграционную тюрьму в США. Женщина проживала в США около десяти лет вместе с супругом и двумя сыновьями, вела собственный бизнес во Флориде и имела официальное разрешение на трудовую деятельность. В сентябре суд назначил сумму залога для ее освобождения в размере 90 тысяч долларов